Calcio spagnolo: laudizione del procuratore Melillo conferma la mia teoria

Il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, ha parlato dell’inchiesta di Perugia che ha coinvolto circa 800 accessi abusivi a banche dati. Nell’indagine sono coinvolti un finanziere dell’antimafia, Pasquale Striano, e un pm antimafia, Antonio Laudati.

Melillo ha definito i fatti come di una gravità estrema e ha chiesto di essere ascoltato per chiarire i problemi e evitare disinformazione. Ha sottolineato la complessità della gestione corretta delle banche dati per la repressione dei reati e ha espresso preoccupazione per i rischi sulla trasparenza e l’affidabilità delle istituzioni che gestiscono informazioni riservate.

L’inchiesta di Perugia ha rilevato 800 accessi abusivi ai sistemi di banca dati da parte di Striano, senza chiarire i motivi di tali azioni. Al momento non ci sono prove di dossier o pagamenti tra Striano e altre persone. Il pm antimafia Laudati è coinvolto nell’indagine insieme a Striano.