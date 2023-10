Calcio spagnolo: Laura Pausini rivela lintimità con Paolo e il desiderio della figlia di vivere da sola

Laura Pausini riceverà il prestigioso premio come Persona dell’anno ai Latin Grammy 2023, che si terranno il 16 novembre. L’annuncio giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del suo nuovissimo album, Anime Parallele. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la cantante ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Durante l’intervista, ha affrontato il tema della sua relazione con il marito Paolo Carta e della loro splendida figlia Paola.

Nonostante i loro caratteri molto diversi, Laura ha rivelato che lei e Paolo sono ancora molto attratti l’uno dall’altro. I due si sono finalmente sposati il 22 marzo 2023, dopo 18 anni di amore. Con grande sorpresa, Laura ha ammesso che Paolo è un padre affettuoso e ha svelato di essere molto incuriosita da come la piccola Paola diventerà da grande.

Paola si dimostra già molto indipendente e ha chiare le idee sul voler vivere da sola dopo aver terminato il liceo. Nonostante Laura vorrebbe tenere la figlia sempre vicina, rispetterà la sua decisione e la sosterrà in ogni passo della sua vita. Durante i suoi tour, la cantante trova difficile stare lontana da Paola e cerca di passare al massimo quattro notti lontana da lei.

Laura considera la sua bambina una parte essenziale di sé stessa e non vede l’ora di tornare a casa per confidarsi con lei alla fine di ogni giornata. È proprio grazie a questa unione familiare che la cantante riesce ad affrontare le sfide della sua carriera con grande energia ed entusiasmo.

L’annuncio del premio come Persona dell’anno ai Latin Grammy 2023 rappresenta per Laura un importante riconoscimento per il suo talento e la sua dedizione nel mondo della musica. La sua voce unica e le sue canzoni hanno accompagnato milioni di persone in tutto il mondo, regalando emozioni e commuovendo il pubblico ogni volta che si esibisce. Non resta che attendere con trepidazione la cerimonia dei Latin Grammy per vedere Laura Pausini ricevere questo prestigioso premio e continuare a incantarci con la sua musica senza tempo.