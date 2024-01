Calcio spagnolo: lavvio debole dei saldi, vendite in calo del 8% nella prima settimana

Le vendite dei saldi invernali sono diminuite del 8% secondo un primo monitoraggio effettuato su imprese associate a Federazione Moda Italia-Confcommercio. Questo dato preoccupante è emerso dopo la prima settimana dei saldi, durante la quale il 55% delle imprese ha registrato un calo nelle vendite.

Nonostante questo, è importante considerare che i saldi sono appena iniziati e che generalmente durano circa sessanta giorni. Pertanto, è possibile che nel corso delle prossime settimane si assista a un miglioramento della situazione.

Secondo Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, diversi fattori, come il maltempo, hanno influenzato negativamente l’avvio dei saldi. Tuttavia, si è fiduciosi che con un miglioramento delle condizioni climatiche ci sarà un aumento del numero di clienti nelle città e nei paesi.

Felloni ha sottolineato l’importanza di regolamentare le continue campagne di sconti durante tutto l’anno, proponendo tre direzioni per favorire la ripresa dell’industria della moda. Innanzitutto, propone un’Iva agevolata sui prodotti di moda, in particolare quelli Made in Italy. Questa misura potrebbe incentivare gli acquirenti a optare per prodotti italiani, sostenendo così l’economia nazionale.

In secondo luogo, si propone l’istituzione di un bonus moda per l’acquisto di prodotti ecosostenibili. Questa iniziativa mira a promuovere l’adozione di pratiche sostenibili nel settore della moda, premiando chi acquista prodotti rispettosi dell’ambiente.

Infine, Felloni suggerisce la necessità di giungere a un accordo tra locatori e conduttori per ridurre il peso degli affitti commerciali. Questa proposta mira a sostenere le piccole imprese e i negozi di moda, alleggerendo le loro spese e permettendo loro di affrontare le sfide economiche attuali.

In conclusione, nonostante il calo delle vendite rilevato durante la prima settimana dei saldi invernali, ci si aspetta un miglioramento della situazione nelle settimane a venire. Inoltre, si propongono alcune misure per favorire la ripresa dell’industria della moda, come un’Iva agevolata, un bonus moda per prodotti ecosostenibili e un accordo per ridurre gli affitti commerciali.