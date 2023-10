Calcio spagnolo: Le Borse di oggi, 19 ottobre. La guerra pesa sui mercati: salgono i rendimenti dei bond. Powell: “La Fed procede con cautela”

Wall Street apre in rialzo con Nasdaq in aumento dello 0,28% a 13.351,59 punti e S&P 500 che guadagna lo 0,17% a 4.322,04 punti. Anche il Dow Jones si mantiene sopra la parità con un leggero incremento dello 0,06% a 33.684,83 punti. Allo stesso tempo, i rendimenti del Treasury decennale salgono al 4,97%.

L’aumento dei rendimenti è attribuito all’attività degli investitori cinesi che hanno incrementato i loro investimenti negli Stati Uniti. Nonostante l’aumento dei tassi d’interesse, l’economia statunitense rimane solida e resiliente.

Tuttavia, i tassi e i rendimenti elevati hanno un impatto negativo sui prezzi delle azioni e degli altri investimenti. Ciò significa che gli investitori devono essere prudenti e fare attenzione alle loro decisioni di investimento.

L’aumento dei rendimenti del Treasury decennale potrebbe indicare un futuro aumento dei tassi di interesse, il che potrebbe influenzare ulteriormente i prezzi delle azioni e degli investimenti.

In conclusione, nonostante l’apertura positiva di Wall Street, i rendimenti più alti rappresentano una sfida per i prezzi delle azioni e degli investimenti. Gli investitori devono monitorare attentamente questa situazione e adottare una strategia di investimento adeguata.

