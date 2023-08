Calcio spagnolo – Le quote del 7 agosto 2023

Le Borse europee hanno chiuso la seduta di ieri senza grandi scossoni, persistendo una certa cautela e beneficiando del supporto proveniente da Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato un leggero calo dello 0,14%, mentre Francoforte e Parigi hanno chiuso praticamente invariate.

Gli investitori sono rimasti in attesa dei nuovi dati sull’inflazione in Europa e negli Stati Uniti, che avrebbero fornito importanti indicazioni sulle future mosse delle banche centrali. Tali informazioni sono fondamentali per gli operatori di mercato, poiché possono influenzare le decisioni di investimento.

Un titolo che ha attirato l’attenzione degli investitori è stato Banca Mps, che ha registrato un aumento del 9,4% dopo aver pubblicato i suoi risultati del primo semestre. Tale performance ha avuto un effetto positivo anche su altre banche, come Banco Bpm (+2,4%), che hanno tratto vantaggio da questa dinamica positiva.

Tuttavia, non tutti i titoli hanno avuto una giornata positiva. Infatti, Visibilia Editore (-30,5%) e Sif Italia (-20%) hanno registrato forti vendite a seguito della tragica notizia del suicidio dell’azionista di maggioranza delle due società. Questi eventi hanno creato incertezza tra gli investitori, che hanno preferito disfarsi delle azioni di tali società.

In conclusione, la chiusura delle Borse europee è stata caratterizzata da una certa staticità, con gli investitori in attesa dei dati sull’inflazione e delle future mosse delle banche centrali. Nonostante ciò, Banca Mps ha registrato una performance positiva, beneficiando anche altre banche. Tuttavia, alcuni titoli hanno sofferto a causa di avvenimenti drammatici come il suicidio dell’azionista di maggioranza di Visibilia Editore e Sif Italia. Bisogna quindi rimanere vigili e monitorare attentamente l’andamento dei mercati finanziari.