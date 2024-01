Calcio spagnolo: le vincite di oggi, martedì 2 gennaio 2024

Calcio spagnolo: un fortunato vincitore si aggiudica 406.000 euro!

Ultimamente la fortuna sembra essere dalla parte dei giocatori di calcio spagnolo, ma non solo sul campo! Infatti, nel concorso di questa settimana del Superenalotto, è stato centrato un 5 stella che ha reso un fortunato giocatore più ricco di 406.000 euro.

Il Superenalotto, con un Jackpot stimato di 16,5 milioni di euro, ha attirato l’attenzione di molti scommettitori, ma nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente. Nonostante ciò, la vincita di oltre 400.000 euro ha sicuramente regalato un sorriso al fortunato vincitore.

Nel frattempo, nel gioco del 10eLotto sono stati estratti i numeri 12, 19, 23, 25, 30, 34, 37, 39, 42, 46, 47, 50, 56, 62, 66, 67, 68, 71, 74 e 78. Aumenta quindi l’attesa per la prossima estrazione, in cui il Jackpot per questa modalità di gioco ammonta a 500.000 euro. I giocatori non possono che sperare nella fortuna per vincere questa somma molto invitante.

Il mondo del calcio spagnolo è noto per le sue emozioni e spettacolo sul campo, ma sembra che la buona sorte stia sorridendo anche ai suoi tifosi con queste vincite al Superenalotto. Manca solo da stabilire se la fortuna continuerà a premiare i giocatori di calcio spagnolo o se si estenderà anche ad altri settori.

Per ora, non resta che attendere con trepidazione le prossime estrazioni e sperare che la fortuna continui a sorridere ai giocatori di calcio spagnolo, sia sul campo che al tavolo del Superenalotto e del 10eLotto.