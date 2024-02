Calcio spagnolo: Lecce-Fiorentina 0-0 in diretta | Serie A

Inizia il 23° turno di Serie A al Via del Mare di Lecce con la partita tra Lecce e Fiorentina. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria per raggiungere i propri obiettivi: l’Europa per la Fiorentina e la distanza dalla zona retrocessione per il Lecce. Il Lecce ha sostituito Strefezza con l’argentino Santiago Pierotti, ma i titolari rimangono gli stessi. Nella formazione della Fiorentina, Sottil, che era risultato positivo contro l’Inter, è presente tra i titolari. Nico Gonzalez parte invece in panchina. La formazione del Lecce comprende Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Kaba, Blin, Oudin, Almqvist, Krstovic e Banda. La formazione della Fiorentina comprende Terracciano, Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Bonaventura, Sottil e Nzola.

L’attesissimo 23° turno di Serie A è iniziato nel suggestivo scenario dello Stadio Via del Mare di Lecce con la partita tra il Lecce e la Fiorentina. Entrambe le squadre scendono in campo determinate a raggiungere i propri obiettivi stagionali: per i viola l’obiettivo è l’Europa, mentre per i salentini la priorità è allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Lecce si presenta alla partita con qualche cambiamento rispetto alla formazione delle ultime settimane. Strefezza lascia il posto all’argentino Santiago Pierotti, ma per il resto la squadra schierata inizialmente è quella degli attuali titolari. La Fiorentina, invece, recupera Sottil, che era risultato positivo al Covid-19 dopo la partita contro l’Inter. L’attaccante è schierato dal primo minuto, mentre Nico Gonzalez parte dalla panchina.

Il Lecce si schiera con Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Kaba, Blin, Oudin, Almqvist, Krstovic e Banda. Mentre i viola rispondono con Terracciano, Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Bonaventura, Sottil e Nzola.

Entrambe le squadre in campo dimostrano di essere determinate a ottenere la vittoria. La Fiorentina cerca di portare a casa i tre punti necessari per continuare a lottare per un posto nelle competizioni europee, mentre il Lecce si batte per allontanare il pericolo retrocessione.

Il match si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto. Sarà interessante vedere come evolve la partita e se una delle due squadre riuscirà ad imporsi sull’altra.

