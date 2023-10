Calcio spagnolo: Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: dentro Castillejo e Rafia! In tribuna Toljan: il motivo

Novità e conferme nelle formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, in campo oggi alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su ‘Calcio spagnolo’.

Il Sassuolo si prepara per l’incontro contro il Lecce, con alcuni cambiamenti importanti nella formazione titolare. Sono state confermate le presenze di Berardi e Pinamonti, due giocatori chiave per la squadra. Inoltre, Castillejo ha vinto il ballottaggio con Bajrami e Thorstvedt, ottenendo così il posto da titolare.

Tuttavia, una sorpresa è stata la mancanza di Toljan. Il giocatore non è nemmeno stato convocato per la partita a causa di problemi muscolari riscontrati durante l’ultimo allenamento. Questa assenza rappresenta sicuramente una perdita per il Sassuolo, dato che Toljan è un difensore affidabile e esperto.

Per quanto riguarda il Lecce, è stata confermata la formazione utilizzata nelle ultime partite. Almqvist, Krstovic e Strefezza comporranno il tridente offensivo, supportati da Rafia. Il Lecce punta sulle prestazioni di questi giocatori per cercare di ottenere una vittoria preziosa in questa partita.

L’incontro si preannuncia quindi molto interessante, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. Il Sassuolo cercherà di fare affidamento sulle caratteristiche offensive di Berardi e Pinamonti, mentre il Lecce spera di sfruttare al massimo il tridente offensivo. Sarà fondamentale per entrambe le squadre trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa per raggiungere l’obiettivo finale.

Non resta che attendere e vedere come si svilupperà questa sfida emozionante tra Lecce e Sassuolo. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.45 sul campo di gioco. Assicuratevi di sintonizzarvi su ‘Calcio spagnolo’ per seguire l’evolversi della partita in tempo reale e per non perdere neanche un minuto di azione calcistica al cardiopalma.