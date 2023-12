Calcio spagnolo, LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival annunciati, tre giochi allinterno di Epic Games – Multiplayer.it

Il 7 dicembre saranno rilasciati nuovi giochi all’interno del mondo di Fortnite che faranno sicuramente la felicità dei fan. Uno di questi è LEGO Fortnite, un gioco di costruzioni basato su Fortnite che permetterà ai giocatori di progettare mondi e costruire usando i famosi mattoncini LEGO. Sarà un’esperienza unica e coinvolgente, che permetterà ai giocatori di esprimere la propria creatività all’interno del mondo virtuale di Fortnite.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 8 dicembre arriverà Rocket Racing, un entusiasmante gioco di corse sviluppato da Psyonix, che si ispira al mondo di Fortnite. Sarà un gioco di guida arcade adrenalinico, che promette di regalare grandi emozioni. I giocatori potranno sfrecciare con le loro auto personalizzate attraverso i circuiti ispirati ai luoghi iconici di Fortnite.

Il 9 dicembre, invece, ci sarà il debutto di Fortnite Festival, un rhythm game sviluppato da Harmonix. Questo gioco si baserà sulla musica e l’azione a ritmo, e ricorderà lo stile del famoso Gioco Guitar Hero. I giocatori dovranno dimostrare le loro abilità musicali e seguire il ritmo delle canzoni per ottenere punteggi altissimi.

Per ora, sono emersi solo pochi dettagli su questi nuovi giochi. Attendiamo con ansia ulteriori informazioni da Epic Games, l’azienda che ha creato e sviluppato Fortnite, per scoprire tutti i dettagli su queste nuove avventure che aspettano i giocatori. Non resta che prepararsi a tuffarsi in questo universo virtuale ricco di divertimento e sfide emozionanti.