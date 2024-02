Calcio spagnolo: lemergenza virus dengue in Brasile e Argentina allerta Italia

Livello di vigilanza all’aeroporto di Fiumicino alzato per prevenire la diffusione della Dengue

Il livello di allerta è stato innalzato all’aeroporto di Fiumicino nei confronti degli aerei e delle merci provenienti dai paesi a rischio di contrarre la malattia Dengue. Questa decisione è stata presa a causa dell’aumento dei casi di Dengue in Brasile e in Argentina.

Le autorità aeroportuali stanno adottando una serie di misure preventive per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire la diffusione del virus. Tra queste, è previsto un monitoraggio accurato della disinfestazione degli aerei e valutare eventuali ordini per interventi di sorveglianza e sanificazione straordinari.

Le misure sono state emesse dal Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, che ha inviato delle circolari agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera. Le disposizioni riguardano in particolare la zanzara Aedes Aegipty, vettore specifico del virus Zika e della Dengue, che non è presente in Italia. L’obiettivo principale è impedire l’arrivo del virus nel paese.

Attualmente, in Brasile sono stati registrati 512.353 casi probabili di Dengue e 75 decessi confermati, mentre in Argentina si contano 39.544 casi e 29 decessi. La Dengue è una malattia trasmessa dalle zanzare e può manifestarsi in forme gravi e talvolta mortali.

Per fortuna, la settimana prossima sarà disponibile il vaccino contro la febbre Dengue presso l’Inmi Spallanzani di Roma. È importante prestare attenzione alla disinfestazione degli aeromobili e adottare misure di controllo per prevenire la diffusione della malattia in Italia ed Europa.

L’Italia è uno dei tre paesi europei ad aver registrato casi di Dengue autoctoni. I cambiamenti climatici e gli spostamenti delle persone sono i principali responsabili della diffusione della Dengue in nuove aree. Pertanto, è fondamentale agire in modo tempestivo per proteggere la popolazione da questa malattia. Per questo motivo, le autorità aeroportuali stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza sanitaria di tutti i viaggiatori che transitano attraverso l’aeroporto di Fiumicino.