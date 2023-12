Calcio spagnolo, leuro digitale e il timore delle banche – Open

L’euro digitale, la nuova valuta sviluppata dalla Banca Centrale Europea, potrebbe presto diventare l’equivalente elettronico del contante. L’obiettivo principale di questa nuova moneta è quello di offrire un’alternativa gratuita ai circuiti di pagamento americani come Visa e Mastercard, al fine di contrastare la sempre crescente diffusione delle criptovalute.

Nonostante l’entusiasmo generale, le banche europee mostrano preoccupazione per l’arrivo dell’euro digitale, poiché potrebbero subire una perdita di profitti che varia tra il 5% e il 20%, a causa dei minori interessi sui depositi e delle commissioni sui pagamenti.

L’euro digitale verrà introdotto come una nuova moneta che dovrà essere accettata in tutti i paesi dell’eurozona. Attualmente, il progetto è ancora in fase di preparazione, ma si prevede che verrà lanciato il 1° gennaio 2028. Si tratta di una risposta europea alle criptovalute e al potere delle Big Tech nel settore dei pagamenti.

Tuttavia, le banche temono la concorrenza dell’euro digitale, poiché le transazioni effettuate con questa moneta non prevedono commissioni e il portafoglio elettronico funzionerebbe come un conto deposito. Al fine di proteggere il sistema finanziario, la Commissione europea ha proposto alcuni correttivi, tra cui la fissazione di un tetto massimo sui depositi e la garanzia che l’euro digitale non produca interessi.

Un altro aspetto importante da sottolineare è che i pagamenti effettuati con l’euro digitale non saranno tracciati, garantendo la privacy degli utenti. Tuttavia, le banche stanno lottando per ottenere concessioni nella versione finale del progetto dell’euro digitale, temendo un processo di disintermediazione che potrebbe danneggiarle.

In conclusione, l’euro digitale si sta sviluppando rapidamente come alternativa ai circuiti di pagamento americani e alle criptovalute. Nonostante le preoccupazioni delle banche europee, l’introduzione di questa nuova moneta potrebbe portare vantaggi significativi e garantire maggiore privacy agli utenti. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio tra l’innovazione del settore dei pagamenti e la protezione del sistema finanziario tradizionale.