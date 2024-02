Calcio spagnolo: Lincertezza resta eccezionalmente elevata – Europa – Agenzia ANSA

Commissione europea: previsioni di crescita del PIL dell’Italia riviste al ribasso, ma si confermano le prospettive positive per il 2025

La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL dell’Italia nel 2024. Secondo le nuove stime, il PIL è atteso aumentare solo dello 0,7% anziché dell’0,9% come previsto in precedenza. Tuttavia, sul fronte della crescita economica, ci sono notizie positive per il 2025, con un’aspettativa di un aumento dell’1,2% del PIL nel prossimo anno.

Le previsioni per l’intera Eurozona sono state anch’esse riviste al ribasso. Inizialmente si prevedeva un aumento del PIL dell’1,2% nel 2024, ma ora è stato ridotto all’0,8%. Anche per il 2025, le stime sono state ridotte dall’1,6% all’1,2%.

Nel complesso dell’Unione europea, il PIL è previsto in crescita dello 0,9% nel 2024, rispetto all’1,3% stimato in precedenza. Tuttavia, per il 2025, la previsione si conferma positiva, con un aumento atteso del 1,7%.

Nonostante queste revisioni al ribasso, si prevede comunque una graduale accelerazione della crescita economica per quest’anno, sostenuta dalla crescita dei salari reali e dalla resilienza del mercato del lavoro. Si prevede che tutti i paesi dell’UE esperimenteranno una crescita nel 2024 e nel 2025.

Per quanto riguarda l’inflazione, le previsioni indicano un aumento del 2,7% nell’Eurozona nel 2024 e del 2,2% nel 2025. Per l’Italia, si prevede un tasso di inflazione del 2% nel 2024 e del 2,3% nel 2025. A livello dell’UE, l’inflazione è prevista al 3% nel 2024 e al 2,5% nel 2025.

Le previsioni autunnali avevano indicato una inflazione più alta sia nell’Eurozona (3,2%) che in Italia (2,7%), mentre per il 2025 si prevedeva un tasso di inflazione del 2,2% nell’Eurozona e del 2,3% in Italia.

Le previsioni dell’UE per l’Italia sottolineano che la produzione economica continuerà a crescere lentamente nel 2024, ma il potere d’acquisto delle famiglie beneficerà della disinflazione e dell’aumento dei salari. Si prevede inoltre che gli investimenti riprenderanno, grazie a progetti infrastrutturali finanziati dal governo e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che compenseranno la minore spesa per la costruzione di alloggi.

La crescita del PIL nel 2023 è stata inferiore alle previsioni autunnali, a causa del moderato consumo privato e del rallentamento degli investimenti.

Le previsioni della Commissione sono però circondate da incertezze legate alle tensioni geopolitiche e ai rischi di un ulteriore ampliamento del conflitto in Medio Oriente.

Il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra politiche fiscali e monetarie per sostenere la crescita e mantenere l’inflazione a livelli bassi. Gentiloni ha dichiarato che le previsioni per l’Italia sono in linea con la media europea e ha sottolineato l’importanza degli sforzi per una transizione verso un’economia verde e digitale.