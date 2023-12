Calcio spagnolo: linchiesta del Wall Street Journal sul furto di iPhone, il racconto di un detenuto: «Derubavo le vittime nei bar e in pochi secondi cambiavo il Face ID»

Rubano iPhone per accedere a conti bancari e vendite redditizie: l’allarme dei furti organizzati

L’ondata di furti di iPhone sta diventando una pratica organizzata su più livelli, mettendo a repentaglio la sicurezza delle vittime e delle loro finanze. Non si tratta solo di uno smartphone rubato, ma di una vera e propria miniera d’oro che consente ai criminali di accedere ai conti bancari e sfruttare vendite redditizie.

I luoghi preferiti per compiere questi furti sono i bar poco illuminati, dove i giovani maschi universitari ubriachi risultano spesso le vittime ideali. L’obiettivo dei ladri è quello di apprendere il codice di sblocco tramite il Face ID e, successivamente, svuotare i conti correnti delle vittime.

Un detenuto di nome Aaron Johnson, responsabile di centinaia di furti di iPhone, ha svelato di aver utilizzato una strategia sofisticata per portare a termine i suoi crimini. Dopo aver rubato i telefoni, li reimpostava completamente prima di rivenderli. Tra i modelli più ambiti dai criminali vi sono gli iPhone Pro e Pro Max.

Apple sta cercando di contrastare questa ondata di furti introducendo una protezione per i dispositivi rubati con l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 17.3. Tuttavia, i livelli di sicurezza attuali potrebbero ancora essere superati dai criminali motivati.

Per garantire una maggiore sicurezza, è fondamentale utilizzare scansioni biometriche come il Face ID o il Touch ID per modificare la password dell’ID Apple. Relying solo sul codice di sblocco potrebbe non essere sufficiente per proteggere i propri dati.

Inoltre, servizi come Apple Pay e app non protette continuano a rimanere vulnerabili ai criminali. È importante prestare molta attenzione quando si effettuano transazioni online e utilizzare solo applicazioni affidabili e sicure.

La diffusione di questi furti di iPhone sta creando un clima di preoccupazione tra i possessori di questi dispositivi, che stanno cercando di proteggere non solo la loro privacy ma anche le loro finanze. In un’epoca in cui la tecnologia dovrebbe arricchire e semplificare la nostra vita, dobbiamo essere consapevoli dei rischi che comporta e fare tutto il possibile per proteggerci dalle minacce criminali sempre più sofisticate.