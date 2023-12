Calcio spagnolo – Lingegnere Claudio Spadacini da Verbania a Dubai con il suo progetto di energia pulita – La Stampa

Claudio Spadacini, un imprenditore di 52 anni di Suna (Verbania), ha avuto l’opportunità di stringere la mano a Bill Gates durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai. Questo incontro è stato reso possibile grazie al suo ruolo di fondatore e amministratore delegato di Energy Dome, un’azienda che ha sviluppato un brevetto rivoluzionario per lo stoccaggio di energia pulita.

Bill Gates, fondatore della Breakthrough Energy Catalyst, una piattaforma che sostiene progetti per l’abbattimento delle emissioni provenienti da fonti fossili, ha dimostrato grande interesse nella tecnologia sviluppata da Spadacini. Energy Dome ha infatti ricevuto un finanziamento fino a 35 milioni di euro e un prestito di 25 milioni dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di trasformare la loro tecnologia in un modello replicabile e commercializzabile.

La tecnologia di Energy Dome consente di immagazzinare energia proveniente da fonti rinnovabili, come vento e sole, per almeno 10 ore. Questo è possibile grazie all’utilizzo di un gasometro a cupola che sfrutta l’anidride carbonica per immagazzinare energia pulita. Quando la produzione di energia supera la domanda, l’anidride carbonica viene raffreddata, portata allo stato liquido e conservata in serbatoi che funzionano come batterie. Successivamente, quando c’è bisogno di energia elettrica, l’anidride carbonica viene rievaporata e utilizzata per produrre energia attraverso una turbina e un generatore.

È interessante notare che Energy Dome ha presentato una partnership con la multinazionale danese Ørsted per la produzione di bio-carburanti tramite il riciclo di idrogeno. Questa partnership potrebbe portare nuove opportunità per lo sviluppo e l’utilizzo di energia pulita a livello globale.

La tecnologia di Spadacini è considerata dirompente e potrebbe fare la differenza su vasta scala nella lotta ai cambiamenti climatici. L’attenzione di Bill Gates sulla sua azienda e il sostegno finanziario ricevuto sono un riconoscimento del valore e del potenziale della sua tecnologia. Si prevede che Energy Dome possa contribuire in modo significativo alla transizione verso una società più sostenibile e all’abbattimento delle emissioni di gas serra a livello mondiale.

L’incontro tra Claudio Spadacini e Bill Gates rappresenta un importante sviluppo nel settore dell’energia pulita e testimonia l’impegno e l’interesse dei principali attori mondiali per trovare soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica. Siamo fiduciosi che questa partnership possa portare risultati significativi e contribuire ad accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile.