Calcio spagnolo: lItalia si qualifica alle Olimpiadi! La squadra garibaldina completa la missione di Parigi – OA Sport

L’Italia festeggia la qualificazione della squadra femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’obiettivo era arrivare tra le migliori nove squadre nel turno preliminare e le ragazze hanno fatto un ottimo lavoro nonostante le difficoltà. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada erano già qualificati per aver raggiunto il podio ai Mondiali di Liverpool, ma l’Italia ha dimostrato di essere all’altezza della competizione.

Nonostante il sorteggio sfavorevole e l’assenza di un punteggio di riferimento, le ginnaste italiane hanno ottenuto un punteggio significativo. L’unico paese che le ha superate è stato il Brasile, ma l’Italia ha mantenuto saldamente la quarta posizione. Alla fine delle qualificazioni, l’Italia ha confermato la sua qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della quinta volta consecutiva che l’Italia qualifica la squadra femminile alle Olimpiadi, dopo Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020. Nonostante l’assenza di quattro ginnaste di alto livello a causa di infortuni, il quintetto tricolore ha dimostrato una grande determinazione e ha tutte le carte in regola per puntare a un podio alle Olimpiadi, a condizione che le atlete migliori siano in buone condizioni fisiche.

Ma non è finita qui per le ginnaste italiane. Si disputerà infatti anche la finale a squadre dei Mondiali, dove l’Italia potrebbe ottenere un risultato importante. Non si verificava una simile doppietta dal 2012, quando l’Italia riuscì a qualificare entrambe le squadre ai Giochi Olimpici.

La squadra italiana può contare anche su due atlete che parteciperanno alla finale del concorso generale individuale, Alice D’Amato e Manila Esposito. Sono risultate tra le migliori e rappresenteranno l’Italia con orgoglio.

La qualificazione della squadra femminile di ginnastica artistica rappresenta una grande conquista per l’Italia e dimostra l’impegno e il talento delle giovani ginnaste italiane. Ora l’obiettivo è quello di continuare a lavorare duramente e prepararsi al meglio per le prossime sfide alle Olimpiadi di Parigi 2024.