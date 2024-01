Calcio spagnolo: LIVE, Monza-Inter 0-2: Calhanoglu-Lautaro uno-due micidiale. VAR annulla gol del Monza

L’Inter ha conquistato una vittoria importante nella gara di andata contro il Monza, imponendosi con un punteggio di 2-0. Il match, che si è svolto sul campo del Monza, ha visto protagonista assoluto Lautaro Martínez, il quale ha siglato una doppietta durante la partita. La squadra di casa, nonostante l’entusiasmo dei propri sostenitori, non è riuscita ancora una volta a superare l’Inter. Infatti, nelle cinque partite disputate in casa contro la squadra di Milano, il Monza non è mai riuscito ad ottenere una vittoria. Un dato che sicuramente pesa sulla squadra monzese è rappresentato anche dal fatto che, durante queste cinque sfide, ha sempre subito almeno un gol. Si parla quindi di un totale di nove reti subite dal Monza in queste partite. Vale la pena di sottolineare che una di queste partite si è disputata nel contesto della Serie A, nel gennaio del 2023, mentre le altre quattro sono state combattute nella Coppa Italia tra il 1958 e il 1990. L’Inter si conferma quindi una squadra difficile da affrontare per il Monza, mantenendo ben salda la propria supremazia nelle sfide casalinghe. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime sfide tra queste due squadre, soprattutto alla luce delle prestazioni di Martínez, che continua a dimostrare una grande determinazione in campo.