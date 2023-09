Calcio spagnolo: lo studio sulla Leucemia mieloide cronica e linterruzione delle cure

Nuova ricerca rivela basso rischio di progressione del tumore nella leucemia mieloide cronica

Uno studio italiano pubblicato sull’American Journal of Hematology ha gettato luce su un punto controverso riguardante la leucemia mieloide cronica (Lmc). La Lmc è una forma di leucemia che ha visto un aumento dell’aspettativa di vita dei pazienti grazie all’utilizzo di farmaci specifici. La pratica di sospendere la terapia in presenza di una risposta ottimale ai trattamenti è diventata comune, tuttavia, circa la metà dei pazienti deve riprendere la terapia a causa di una recidiva della malattia.

La sospensione della terapia è considerata sicura poiché la ripresa del trattamento porta a una nuova remissione nella maggior parte dei pazienti. Tuttavia, sono stati riportati casi in cui la sospensione della terapia si è associata a una progressione della Lmc, anche verso una leucemia acuta e talvolta alla morte. Fino ad ora, non è stato quantificato il rischio di questo evento.

Per fornire una risposta a questa domanda, i ricercatori dell’Università Milano-Bicocca e della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza hanno condotto uno studio che coinvolgeva 906 pazienti Lmc seguiti in diversi centri italiani, francesi, tedeschi, spagnoli e canadesi. I risultati dello studio indicano che la progressione del tumore nella Lmc è un evento molto raro, con una frequenza compresa tra un caso su 10mila e uno su mille.

Durante lo studio, è stato registrato un unico caso di progressione della malattia in un paziente tedesco di 45 anni che non aveva sospeso la terapia. I ricercatori sottolineano l’importanza dell’assunzione regolare della terapia prima della sua sospensione e di un adeguato monitoraggio da parte del medico dopo la sospensione.

Questi risultati aprono nuove prospettive per i pazienti affetti da Lmc e per i medici che si occupano della loro cura. La possibilità di sospendere temporaneamente la terapia senza dover affrontare un alto rischio di progressione del tumore è una notizia incoraggiante. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che la decisione di sospendere la terapia deve essere presa in maniera attenta e consapevole, valutando attentamente i rischi e i benefici per ciascun paziente.

L’importanza dell’assunzione regolare della terapia e del monitoraggio continuo da parte del medico sono aspetti fondamentali per garantire il successo dei trattamenti e la prevenzione di eventuali complicanze. Questa nuova ricerca fornisce informazioni preziose nella gestione della Lmc, offrendo un quadro chiaro del rischio di progressione del tumore associato alla sospensione della terapia.