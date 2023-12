Calcio spagnolo – Loffensiva terrestre israeliana continua in tutta la Striscia, tank nel sud di Gaza. La pressione delle famiglie degli ostaggi – Notizie – Ansa.it – Agenzia ANSA

Famiglie degli ostaggi israeliani chiedono ai negoziati con Hamas

Le famiglie degli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas hanno chiesto al gabinetto di guerra di “ritornare subito ai negoziati” con il gruppo islamico. In caso contrario, hanno annunciato che aumenteranno le proteste fino a quando la loro richiesta non sarà accolta.

Le famiglie si raduneranno davanti al ministero della difesa a Tel Aviv e rimarranno lì finché il governo non risponderà alla loro richiesta. Intanto, il primo ministro Netanyahu sta cercando di anticipare l’incontro con le famiglie per questa sera.

Uno dei nipoti di Yocheved Lifshitz, tratto in salvo dalla fazione islamica, ha fatto un appello affinché si ritorni immediatamente ai negoziati senza ulteriori ritardi e a ogni costo. Inoltre, ha minacciato di rivolgersi a un ente internazionale se il governo non rappresenterà adeguatamente le famiglie.

La situazione degli ostaggi israeliani tratti in salvo da Hamas ha destato grande preoccupazione in tutto Israele. Le famiglie chiedono al governo di fare tutto il possibile per ottenere il loro rilascio e stanno acuendo la pressione attraverso proteste e manifestazioni.

In risposta alle richieste delle famiglie, il governo israeliano ha mantenuto contatti costanti con Hamas al fine di raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi. Tuttavia, finora i negoziati non hanno portato a risultati concreti. Ora le famiglie stanno esercitando ulteriore pressione per accelerare il processo e garantire il rapido rilascio dei loro cari.

Le autorità israeliane non han escluso l’opzione di coinvolgere un ente internazionale per mediare tra le due parti. Tuttavia, il governo si impegna a raggiungere un accordo attraverso negoziati diretti e sta facendo tutti gli sforzi possibili per soddisfare la richiesta delle famiglie degli ostaggi.