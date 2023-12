Calcio spagnolo: lottimismo nei mercati oggi, il motivo è uno solo

I mercati finanziari hanno vissuto una settimana di successi nella scorsa settimana dell’anno. I titoli azionari asiatici hanno registrato un aumento significativo, seguendo l’esempio di Wall Street, e si prevede un incremento anche per le Borse europee. Gli investitori sono ottimisti, in quanto si prevede che la Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti) inizierà a tagliare i tassi d’interesse già a marzo.

L’entusiasmo per i tagli dei tassi ha portato a un rally delle azioni globali, con l’indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) che ha raggiunto i massimi degli ultimi quattro mesi. Tuttavia, alcuni analisti sono più cauti riguardo alla mossa della Federal Reserve, ritenendo che l’entusiasmo attuale possa essere eccessivo.

Si prevede che l’indice Dow Jones e l’S&P 500 chiudano l’anno in forte rialzo del 13% e del 24% rispettivamente, mentre il Nasdaq Composite ha registrato un aumento del 44% grazie al settore tecnologico e all’euforia per l’intelligenza artificiale.

Il mercato azionario è nel pieno del “rally di Babbo Natale”, un periodo che va dai cinque giorni di negoziazione prima della fine dell’anno ai primi due giorni dell’anno nuovo. Secondo i dati dal 1950 dello Stock Trader’s Almanac, l’S&P 500 è in media aumentato dell’1,3% durante questo periodo.

Le probabilità che la Federal Reserve inizi a tagliare i tassi nel prossimo marzo sono ora superiori all’80%, secondo il tool FedWatch del CME. Inoltre, si prevede che ci sia un abbassamento di 150 punti base per tutto il 2024.

Tuttavia, alcuni esperti avvertono che il mercato potrebbe essere troppo ottimista, specialmente se la Federal Reserve ritarda l’inizio dei tagli dei tassi di interesse rispetto alle previsioni degli operatori.

Nel frattempo, si stanno presentando tensioni in Medio Oriente a causa dei conflitti in corso in Israele, che potrebbero durare mesi. Questa situazione ha causato aumenti delle tensioni nella regione e attacchi alla navigazione nel Mar Rosso, influenzando il prezzo del petrolio e creando tensioni globali che possono essere pericolose per i mercati e l’economia.