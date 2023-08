Calcio spagnolo: Lukaku si offre alla Roma. Milan, obiettivo Ekitike: le ultime news di calciomercato

“Romelu Lukaku si offre alla Roma come possibile nuovo attaccante”

Romelu Lukaku, attualmente in forza al Chelsea, si è offerto come possibile nuovo attaccante per la Roma. Questa notizia è stata confermata dall’avvocato di Lukaku, Ledure, che ha svelato di aver avuto contatti con diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, il Milan e ora la Roma.

La proposta di Lukaku giunge in un momento in cui la Roma sta cercando un nuovo attaccante dopo che la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata non è andata a buon fine. Tuttavia, il prezzo richiesto per Lukaku sembra essere fuori portata per i giallorossi, che non possono permettersi una simile spesa.

Inizialmente si era ipotizzato un possibile ingaggio diviso a metà tra la Roma e un altro club, ma il problema principale rimane il costo elevato del giocatore. Lukaku ha già respinto un’offerta proveniente da una squadra araba e sembra che la pista che porta al Tottenham non sia una soluzione realizzabile.

Ci si chiede se il Chelsea acconsentirà a lasciar partire Lukaku in prestito per la Roma. Nel frattempo, il Milan è alla ricerca di una nuova punta e sembra che Ekitike del PSG possa essere una scelta credibile.

Per quanto riguarda l’Inter, il club è in attesa della firma di Pavard dopo gli esami medici. Tuttavia, prima di finalizzare l’accordo, l’Inter deve trovare un sostituto per il giocatore bavarese.

Marotta e Ausilio, dirigenti dell’Inter, stanno anche lavorando sulla possibile uscita di Correa, che potrebbe finire al Betis. Il futuro di Alexis Sanchez all’Inter è incerto e potrebbe finire al Betis se non tornerà alla Pinetina.

Infine, ci sono tensioni tra il padre di Samardzic e Rafaela Pimenta riguardo al mancato trasferimento del centrocampista all’Inter. L’Inter potrebbe decidere di trattenere Sensi nonostante i colloqui con il Napoli per Gabri Veiga siano ripresi.