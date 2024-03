Calcio spagnolo: lultimo assist (involontario) arriva dalla Bce

Lo spread italiano continua ad essere al centro dell’attenzione nei mercati finanziari, con un differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi che si è spinto fino a 116 punti base e poi è tornato a 127. Si tratta di un livello che non si vedeva da oltre due anni e che si avvicina al limite psicologico di “quota 100”, sotto il quale il barometro della tensione sul rischio Italia non è sceso dal settembre 2021.

L’appetito per il rischio degli investitori sta portando un forte ritorno di interesse verso il debito italiano, anche grazie al balzo dell’appetito per il rischio e al rendimento elevato dei titoli di Stato italiani. La Germania, considerata tradizionalmente un “porto sicuro”, ha visto i suoi titoli pubblici perdere favoritismi a causa della recessione, mentre i BTp italiani stanno guadagnando terreno.

La Banca Centrale Europea ha rivisto il suo quadro operativo, il che potrebbe avere un impatto positivo sul rischio sovrano e di finanziamento in Europa, inclusi i BTp italiani. Anche se le valutazioni attuali rappresentano una soglia piuttosto alta per un restringimento degli spread sovrani, anche una piccola “goccia” potrebbe avere un impatto significativo in un clima favorevole come quello attuale.

In sintesi, i mercati finanziari continuano a seguire da vicino l’evoluzione dello spread italiano, che rappresenta un importante indicatore di stabilità economica e finanziaria. Con l’interesse degli investitori che si concentra sempre più sul debito italiano, è possibile che si verifichino ulteriori cambiamenti nei prossimi mesi. La situazione attuale offre quindi spunti interessanti per chiunque voglia restare aggiornato sulle ultime novità nel mondo del calcio spagnolo e internazionale.