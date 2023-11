Calcio spagnolo – Magistrato messicano trovato morto con il compagno, prima persona non binaria a ricoprire il ruolo

Il magistrato messicano Jesus Ociel Baena Saucedo è stato trovato morto nella sua casa ad Aguascalientes, in Messico, insieme al corpo di un’altra persona, probabilmente il suo compagno. La morte di Baena Saucedo ha scosso l’America Latina, poiché era il primo giudice elettorale non binario della regione.

Le autorità locali stanno ancora cercando di determinare se si tratti di omicidio o di un tragico incidente. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti segni di ferite da coltello, ma le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente le cause della morte.

Baena Saucedo, che aveva 38 anni, era conosciuto per le sue battaglie a favore dei diritti LGBTQ+ in America Latina. Era una figura molto attiva sui social media, dove condivideva video in cui si esprimeva liberamente riguardo alla sua identità di genere non binaria.

Le indagini sul caso sono ancora in corso, ma i media locali suggeriscono che si tratti di un duplice omicidio. Non sono stati trovati segni di una rapina o di un’aggressione, sollevando sospetti sulla motivazione dietro questi tragici eventi.

La comunità LGBTQ+ e i difensori dei diritti umani hanno espresso indignazione e chiesto giustizia per la morte di Baena Saucedo. La sua morte rappresenta una grande perdita per la lotta per l’uguaglianza e i diritti delle minoranze in America Latina.

Continueremo a seguire da vicino le indagini su questo caso, nella speranza che il colpevole venga identificato e portato davanti alla giustizia. Nel frattempo, la comunità LGBTQ+ e i loro alleati continueranno a ricordare l’eredità e la determinazione di Baena Saucedo nel perseguire un mondo più equo e inclusivo.