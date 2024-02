Calcio spagnolo – Malattia X, l’allarme degli esperti: Non è questione di se, ma di quando arriverà

La virologa Ilaria Capua ha messo in guardia riguardo alla Disease X durante un’intervista recente, sottolineando l’importanza della preparazione per affrontare eventuali future pandemie. Gli esperti dell’Oms sono preoccupati e ritengono che il Covid-19 potrebbe essere stata solo la prima manifestazione di questa potenziale nuova malattia. Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha avvertito che la Disease X potrebbe verificarsi nuovamente, portando con sé conseguenze ancora più gravi.

Secondo l’Onu, la Disease X potrebbe addirittura essere venti volte più letale del Covid-19, mettendo in luce la necessità di intensificare gli sforzi per prepararsi a fronteggiare una tale minaccia. È fondamentale investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per combattere le eventuali future pandemie, così da proteggere la salute pubblica a livello globale.

La sensibilizzazione e la preparazione saranno cruciali per affrontare la Disease X e prevenire che si trasformi in una crisi sanitaria di dimensioni catastrofiche come quella attuale. La comunità internazionale deve unire le forze e collaborare per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, preparandosi adeguatamente a qualsiasi eventualità. La salute e la sicurezza dei cittadini sono prioritari e devono essere tutelati con azioni concrete e preventive.