Calcio spagnolo: Mangiare pesce piccolo al posto di carne rossa salvavita – TGCOM

La ricerca dimostra che il consumo di pesce piccolo può prevenire malattie cardiache

I pesci piccoli sono ricchi di acidi grassi omega-3, calcio e vitamina B12 e hanno un’impronta di carbonio bassa rispetto ad altri cibi di origine animale. Secondo uno studio condotto dal National Institute for Environmental Studies, il consumo di pesce da foraggio potrebbe portare benefici per la salute pubblica prevenendo malattie cardiache.

Si stima che consumare pesce di piccola taglia potrebbe prevenire fino a 750.000 morti da malattie correlate alla dieta entro il 2050. Inoltre, l’offerta limitata di pesce da foraggio potrebbe ridurre le morti da malattie cardiache coronariche, ictus, diabete e cancro del colon-retto fino al 2% entro il 2050.

Questa scoperta è particolarmente rilevante per i Paesi a basso e medio reddito, dove i pesci sono economici e abbondanti. Attualmente, la maggior parte della cattura di pesce da foraggio viene utilizzata per farina e olio di pesce per la piscicoltura destinata ai consumatori ad alto reddito.

Quindi, adottare una dieta basata su pesce da foraggio potrebbe essere una soluzione efficace per prevenire malattie cardiache e migliorare la salute pubblica, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.