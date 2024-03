Calcio spagnolo: Manuela Moreno pronta al sì con Giacomo Maiolini. «La storia con Adriano Galliani? Finì per colpa di una sua… – Corriere della Sera

Nelle ultime settimane, Manuela Moreno, famosa cantante spagnola, è stata al centro dell’attenzione per la sua relazione con il manager musicale Giacomo Maiolini. L’annuncio del loro imminente matrimonio ha sorpreso molti, soprattutto considerando che la coppia è insieme da più di sei anni.

In un’intervista esclusiva con Monica Setta per il programma televisivo “Storie di donne al bivio”, Moreno ha rivelato di essere pronta a sposare Maiolini dopo aver sfiorato le nozze due volte in passato. Questa volta sembra essere quella giusta, con entrambi pronti a impegnarsi in un rapporto duraturo.

La cantante si è descritta come una donna libera e indipendente, pronta per una nuova fase della sua vita insieme a Maiolini, definito come un uomo forte e geniale, il partner perfetto per lei. La proposta di matrimonio è avvenuta durante una romantica vacanza in Puglia, con scambio di anelli e promesse di amore eterno.

Al momento, la coppia è alla ricerca di una casa dove poter andare a vivere insieme, con l’idea delle nozze già presente ma ancora senza una data definitiva. I fan sono entusiasti della notizia e non vedono l’ora di vedere Moreno e Maiolini felici e uniti nel sacro vincolo del matrimonio.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa dolce coppia che sta per coronare il loro amore con un matrimonio da favola.