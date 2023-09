Calcio spagnolo: Matteo Garrone vuole vincere il Leone dOro al Festival di Venezia. Io Capitano è un film potentissimo

Matteo Garrone, il regista italiano famoso per i suoi film di grande impatto sociale, è pronto a stupire il pubblico con la sua ultima opera, “Io Capitano”. Questo è un film epico che racconta la storia di Seydou e Moussa, due giovani provenienti dal Senegal che intraprendono un pericoloso viaggio verso l’Italia.

La trama del film non è una semplice fuga da una guerra o dalla fame, ma anche l’espressione di un desiderio adolescenziale di cantare e diventare ricchi in Europa, nello specifico in Italia. I due protagonisti vivono una “povertà dignitosa” e organizzano il loro viaggio di nascosto dai genitori, lavorando come muratori per risparmiare denaro.

Il viaggio inizia in autobus, passando attraverso doganieri corrotti e trafficanti di esseri umani, e si conclude con scena di violenza e terrore tra predoni e carcerieri sanguinari. La regia di Garrone evita gli interni spaventosi di film come “Hostel” o “Il figlio di Saul”, ma presenta punti di fuga per non farci rimanere completamente immersi nell’aspetto migratorio.

“Io Capitano” include scene di torture e carceri piene di cadaveri senza faccia, ma anche sequenze notturne epiche che lasciano il pubblico senza fiato. Garrone si supera con esterni che brulicano di comparse, creando un lavoro scenografico ancora più epico del viaggio stesso.

Gli esperti lo considerano un film molto potente ed è stato elogiato come il migliore tra quelli in competizione a Venezia, dove il regista spera di aggiudicarsi il prestigioso premio Leone d’Oro. La sua opera si distingue per la sua profondità emotiva e la capacità di far immergere lo spettatore in una realtà difficile e complessa.

“Io Capitano” di Matteo Garrone è sicuramente un film da non perdere per gli amanti del cinema d’autore che desiderano essere colpiti e riflettere su temi importanti come la migrazione e la ricerca della felicità.