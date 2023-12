Calcio spagnolo: Meloni cita Draghi e la Camera si agita. La corsa dei suoi per smontare il caso.

Giorgia Meloni cerca di chiudere rapidamente il caso sulla sua presunta critica a Mario Draghi durante un dibattito sul prossimo Consiglio europeo. Durante il dibattito, Meloni fa una battuta sugli altri politici che si fanno fotografare con i leader di Francia e Germania senza ottenere nulla in politica estera. La sua frase viene interpretata come un attacco a Draghi, ma i ministri del governo si affrettano a sottolineare che il vero bersaglio era il Partito Democratico. In seguito, viene pubblicato un comunicato in cui Meloni specifica che non voleva attaccare Draghi e che ha sempre apprezzato il suo sostegno all’Ucraina e alla politica europea.

Nonostante i tentativi di mettere zizzania, sia Meloni che Draghi dichiarano che il loro rapporto è molto buono e che non c’è nessuna tensione tra loro. Il comunicato serve a evitare strumentalizzazioni e a sedare le operazioni politiche che vorrebbero creare dissapori tra i due, soprattutto a livello europeo.

