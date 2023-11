Calcio spagnolo: Meloni sceglie i social per aprire la campagna sul campionato: Volete decidere voi o far decidere ai… – Il Fatto Quotidiano

“Giorgia Meloni torna sui social per spingere la riforma costituzionale”

La leader del partito di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è tornata sui social per promuovere la necessità di una riforma costituzionale in Italia. La presidente del Consiglio ha coinvolto i suoi elettori nella battaglia per il premierato, sostenendo che i cittadini italiani devono avere un ruolo attivo nella scelta del loro futuro.

Si parla di anticipazione di una campagna referendaria che potrebbe non tenersi mai, poiché la strada per l’approvazione della riforma costituzionale è ancora in fase di definizione. Tuttavia, Meloni chiede agli italiani se vogliono contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per loro.

Carlo Calenda, esponente politico italiano, ha criticato Meloni definendola ipocrita per aver passato tutta la vita nei partiti. Tuttavia, la Meloni sostiene che la riforma costituzionale è necessaria per tutti e coloro che si oppongono non offrono argomenti seri.

Secondo la presidente del Consiglio, la riforma è stata scritta ascoltando le forze politiche, le associazioni di categoria e la maggioranza degli italiani. Ora spetta al Parlamento lavorare per ottenere il più ampio consenso possibile per approvare la riforma.

Se non si raggiunge la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, sarà il popolo italiano a decidere con un referendum. Meloni è certa che la maggioranza degli italiani capirà l’importanza di rendere l’Italia una democrazia matura e di dare al popolo il potere di decidere.

Questa riforma costituzionale potrebbe portare importanti cambiamenti nel sistema politico italiano e dare maggiori poteri ai cittadini nel processo decisionale. Ora spetta al Parlamento e, in ultima analisi, al popolo italiano, determinare il futuro del paese.