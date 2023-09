Calcio spagnolo: Meloni scrive a Scholz: «Stupiti dai fondi alle Ong, si rischiano altre tragedie» – Corriere della Sera

Giorgia Meloni scrive a Scholz sul finanziamento delle ONG che operano con i migranti

La leader della destra italiana, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz per esprimere l’irritazione del governo italiano riguardo ai finanziamenti della Germania alle organizzazioni non governative (ONG) che operano con i migranti. Meloni critica Scholz per non aver coordinato con il governo italiano la decisione di sostenere le ONG impegnate nell’accoglienza dei migranti in Italia.

La critica di Meloni si basa sul fatto che la Germania non facilita l’assistenza ai migranti a terra sul proprio territorio, preferendo invece che vengano accolti in Italia. Inoltre, Meloni sottolinea che le imbarcazioni delle ONG hanno un effetto calamita sul numero di partenze di barche precarie. La lettera invita Scholz a chiarire i dettagli dell’iniziativa tedesca e a confrontarsi durante il Consiglio Ue di Granada, che si terrà il 5 e 6 ottobre.

Questa mossa di Meloni segue l’incitamento del presidente francese Emmanuel Macron affinché gli stati europei non lascino sola l’Italia nella gestione dei migranti. Potrebbe quindi esserci un tentativo di un’azione congiunta tra Italia e Francia per fronteggiare la questione migratoria.

Oggi, Macron si trova a Roma per i funerali laici di Giorgio Napolitano e si sta cercando di organizzare un incontro bilaterale con la premier italiana. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano sarà a Berlino giovedì per chiedere spiegazioni al governo tedesco riguardo ai finanziamenti alle ONG.

Domani, gli europarlamentari della Lega visiteranno l’hotspot di Lampedusa per un sopralluogo. Questo hotspot è lo stesso che il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva criticato nel 2022. Sembra quindi che la questione dei migranti sia ancora al centro dell’agenda politica italiana ed europea.