Calcio spagnolo: Mercati, come muoversi su bond e azioni nel 2024

Il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, ha esortato il paese a compiere uno “sforzo consapevole” per utilizzare maggiormente prodotti di origine nazionale al fine di favorire l’autosufficienza. Modi ha lanciato l’appello durante il suo discorso del Giorno dell’Indipendenza il 15 agosto, sottolineando la necessità di promuovere prodotti indiani e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Ha evidenziato il potenziale delle industrie locali e l’importanza di sostenere le piccole imprese, affermando che ogni indiano dovrebbe diventare un sostenitore dei prodotti locali. Il Primo Ministro ha anche annunciato la creazione di un Piano d’Azione Nazionale per i Giocattoli al fine di rilanciare l’industria dei giocattoli in India e promuovere i giocattoli indiani tradizionali. Gli obiettivi del piano sono lo sviluppo di nuovi cluster di produzione di giocattoli e il sostegno all’industria locale dei giocattoli, in linea con la visione del governo di un’India autosufficiente. L’appello di Modi giunge in un momento di crescente tensione con la Cina e di sforzi per ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi. Il governo ha già attuato diverse politiche e iniziative per promuovere la produzione nazionale e incoraggiare la produzione locale. L’appello all’autosufficienza è anche in linea con la tendenza globale dei paesi a rivalutare la propria dipendenza da certi paesi e industrie a seguito della pandemia da COVID-19.

