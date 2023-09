Calcio spagnolo: Mercato Juve, casting per il dopo Pogba – i nomi sulla lista di Giuntoli

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha recentemente parlato degli infortuni che hanno afflitto la squadra durante la scorsa stagione. Nonostante i problemi di giocatori come Paul Pogba, Allegri ha sottolineato che i giovani come Fagioli avrebbero avuto meno spazio senza questi infortuni.

Tuttavia, l’allenatore juventino ha espresso il desiderio di evitare la positività negativa di Pogba. Secondo Allegri, il centrocampista francese è un giocatore unico e importante per la squadra. Nonostante le difficoltà fisiche, Allegri afferma che anche al 70% della sua forma fisica, Pogba può ancora fare la differenza sul campo.

Queste dichiarazioni di Allegri arrivano in un momento in cui nel mondo del calcio si discute molto del futuro di Pogba. Il centrocampista, che ha già avuto un’esperienza alla Juventus prima di trasferirsi al Manchester United, è stato oggetto di speculazioni riguardo a un possibile ritorno in Italia.

Le parole di Allegri sembrano confermare che la Juventus considera Pogba come un obiettivo importante per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nonostante gli infortuni abbiano minato il suo rendimento nella scorsa stagione, l’allenatore crede ancora nelle capacità e nell’importanza di Pogba per il club bianconero.

Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative tra Juventus e Manchester United per un possibile trasferimento di Pogba. Nel frattempo, Allegri continua a lavorare duramente per preparare la squadra in vista dei prossimi impegni in campionato, sia per cercare di garantire l’acquisto di Pogba che per ottenere il massimo dai giocatori attualmente a disposizione.