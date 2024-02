Calcio spagnolo: Meta Quest 3 migliore di Apple Vision Pro, Zuckerberg ne è convinto

– Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha recentemente elogiato il nuovo visore VR di Apple, chiamato Vision Pro, definendolo il migliore attualmente presente sul mercato. L’annuncio è stato fatto attraverso un video pubblicato su Instagram, nel quale Zuckerberg ha confrontato le specifiche tecniche del Vision Pro con quelle del suo prodotto, il Quest 3, mettendo in evidenza i punti di forza di entrambi.

– Secondo Zuckerberg, il Quest 3 è più leggero e comodo da indossare a lungo, offrendo una maggiore libertà di movimento. Inoltre, offre una gamma visiva più ampia e la possibilità di utilizzare controller fisici, che rendono l’esperienza di gioco più naturale e versatile.

– Tuttavia, il Vision Pro presenta alcune caratteristiche superiori, come un display migliore e un supporto sviluppatori più ampio per futuri contenuti e app. Nonostante ciò, Zuckerberg ha sottolineato che al momento il Quest 3 ha una libreria di contenuti “immersivi” più vasta rispetto al Vision Pro.

– In termini di prezzo, il CEO di Meta ha affermato che il suo prodotto è sette volte meno costoso rispetto al visore di Apple. Allo stesso tempo, Zuckerberg ha lanciato un messaggio di sicurezza agli utenti, affermando che Meta rimarrà il leader nelle vendite di visori VR per molto tempo.

– Tuttavia, il CEO di Meta ha riconosciuto Apple come un avversario temibile nella guerra dei visori AR/VR, che si prevede durerà ancora per anni. Zuckerberg ha quindi sottolineato l’importanza di continuare ad innovare e migliorare i prodotti per rimanere competitivi sul mercato.

