Epic Games sembra avere una preferenza per Microsoft, come dimostrato dalla loro reazione al sorpasso di Microsoft su Apple nella valutazione delle compagnie. Microsoft è attualmente la più valutata al mondo grazie all’intelligenza artificiale. Epic Games ha complimentato Microsoft per questo traguardo, sottintendendo una critica verso Apple. Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha avuto dissidi passati anche con Microsoft, ma potrebbe esserci un avvicinamento concettuale tra le due compagnie.

L’intelligenza artificiale si conferma sempre di più come una delle chiavi di successo delle aziende nel settore tecnologico. Microsoft, grazie ai suoi sforzi in questo campo, è riuscita a posizionarsi al vertice della valutazione delle aziende, ottenendo il plauso di Epic Games. Sarà interessante vedere come questa vicinanza concettuale tra le due compagnie potrebbe svilupparsi in futuro e se potrà portare a ulteriori collaborazioni nel mondo del calcio virtuale.