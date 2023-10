Calcio spagnolo – Milano la peggiore in Europa, lente dei mercati su Powell – Ultima ora

Le Borse europee continuano a diminuire nonostante l’apertura positiva di Wall Street, a causa delle preoccupazioni riguardo alla situazione in Medio Oriente. Milano è la più colpita, con l’indice Ftse Mib in calo del 1,3% a 27.800 punti, in attesa della valutazione di S&P e dell’intervento in serata del presidente della Fed. Si spera che Powell fornisca ulteriori indicazioni sulla politica monetaria e sulla possibilità di tassi alti più a lungo del previsto.

La caduta di Renault del 7% a Parigi (-0,47%) ha pesato sull’industria automobilistica. A Piazza Affari, le più colpite sono state Stellantis (-3,7%), seguita da Banco Bpm (-2,8%), Leonardo (-2,72%) e Bper (-2,3%). In controtendenza, invece, sono aumentate le azioni di Recordati (+3,4%) e Moncler (+1,13%).

Lo spread si è ridotto a 203 punti, così come i rendimenti dei titoli di stato italiani del decennale, che sono scesi al di sotto del 4,95% dopo l’apertura a 5%. Francoforte tiene (-0,11%), mentre scendono Londra (-1%) e soprattutto Zurigo (-1,7%) con Nestlé (-3,5%) e Roche (-5%), i cui rendiconti hanno deluso le aspettative del mercato.

I prezzi del petrolio e del gas sono in calo. Il WTI è a 87 dollari e il Brent è al di sotto dei 91 dollari al barile. Il gas ha registrato un calo del 4,6% e il prezzo si è ripreso, raggiungendo oltre 48 euro al megawattora. Nel mercato valutario, l’euro si è apprezzato rispetto al dollaro, scambiando a 1,0570.

(Articolo di notizie sulle Borse europee e il mercato finanziario pubblicato su Calcio Spagnolo)