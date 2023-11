Calcio spagnolo: Moana Pozzi, sua madre racconta lincontro con Schicchi e lingresso in quel mondo orribile

La madre di Moana Pozzi, Rosanna Alloisio, ha concesso un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, nella quale ha rivelato dettagli inediti sulla vita e sugli ultimi momenti di vita della figlia. La donna ha confessato di aver tentato più volte di convincere Moana ad abbandonare l’industria del porno, ma senza successo.

Nell’intervista, Rosanna Alloisio ha descritto Moana Pozzi come una giovane donna alta e bellissima, con una passione per i classici e la chitarra classica. Tuttavia, la madre non ha nascosto la sua disapprovazione per la relazione che Moana aveva intrapreso con Bettino Craxi, l’ex presidente del consiglio italiano. Secondo Rosanna, questa relazione non era stata mai approvata dalla famiglia.

Altro punto toccato nell’intervista è il desiderio di Moana Pozzi di avere una figura paterna nella sua vita. La madre ha rivelato che Moana cercava una presenza maschile che non aveva mai avuto, e che questa ricerca potrebbe averla portata verso decisioni e persone discutibili.

Nell’intervista, Rosanna Alloisio ha anche espresso dure parole nei confronti di Antonio Di Ciesco, considerato il “sedicente marito” di Moana, accusandolo di sfruttare il denaro della figlia.

Uno dei momenti più struggenti dell’intervista è stato il racconto della lotta di Moana Pozzi contro una malattia terribile, che secondo la madre potrebbe essere stata scoperta troppo tardi. Nonostante la sofferenza, Moana è rimasta bella e serena fino alla fine della sua vita.

Questa intervista si rivela quindi un importante documento per svelare alcuni retroscena della vita di Moana Pozzi, una figura controversa nel mondo dello spettacolo italiano, ma che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema adulto.