Calcio spagnolo: modifiche alle soglie dei fringe benefit nel 2024 da 1.000 a 2.000 euro | Tutti i calcoli

La Manovra 2024, approvata di recente, ha introdotto alcune modifiche alle soglie dei fringe benefit per accedere all’esenzione fiscale in Spagna. Queste modifiche riguardano in particolare la soglia minima per i non genitori e per coloro che hanno figli a carico.

La soglia minima per i non genitori è stata aumentata da 258 a 1000 euro. Questo significa che i lavoratori che ricevono fringe benefit non monetari per un valore inferiore a 1000 euro non saranno soggetti a tasse su tali benefit.

Per coloro che hanno figli, invece, la soglia minima è stata fissata a 2000 euro. Ciò significa che i dipendenti con figli a carico riceveranno l’esenzione fiscale sui fringe benefit fino a tale importo.

È importante sottolineare che la tassa sui premi di produttività resta invariata. Questa misura riguarda i premi di produttività o risultato forniti dal datore di lavoro ai dipendenti. Per il 2024, la tassazione dei premi di produttività per redditi fino a 80.000 euro sarà del 5%, con un massimo di 3.000 euro. Non ci sono sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente per questa misura.

I fringe benefit sono beni non monetari riconosciuti ai dipendenti. Essi comprendono, ad esempio, il cellulare aziendale, le auto aziendali, il carburante, i buoni pasto, l’accesso gratuito alla mensa aziendale, i bonus d’acquisto, l’assistenza sanitaria, le polizze assicurative, i prestiti personali e gli immobili.

A partire dall’1 gennaio, le soglie di questi benefit aumenteranno a 1000 euro per tutti i lavoratori e a 2000 euro per i dipendenti con figli. I dipendenti potranno comunicare al datore di lavoro la loro volontà di ricevere il bonus fornendo i codici fiscali dei figli a carico. È importante sottolineare che l’esenzione fiscale non si applica sul saldo delle bollette di luce, acqua e gas.

Infine, è importante sottolineare che il bonus è cumulabile per il nucleo familiare. Ciò significa che se un nucleo familiare ha più di un dipendente che soddisfa i requisiti per ricevere il bonus, l’importo cumulativo dei benefit esentati da tasse sarà la somma di tutti i bonus ricevuti dai membri del nucleo familiare.

Queste modifiche alle soglie dei fringe benefit per accedere all’esenzione fiscale sono state introdotte con l’obiettivo di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un ulteriore incentivo fiscale e migliorare la loro situazione economica. Si tratta di una misura importante che avrà un impatto significativo sulle finanze dei lavoratori in Spagna a partire dal prossimo anno.