Calcio spagnolo Mondiali di basket 2023: orario e dove vedere la sfida dei quarti di finale – Quotidiano Sportivo

L’Italbasket si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella Mall of Asia di Manila nel Campionato Mondiale di basket. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, l’Italia si è qualificata per i quarti di finale per la prima volta in 25 anni. Questo è un grande successo per la squadra italiana, che sta dimostrando il proprio valore in questa competizione.

Gli Stati Uniti sono i favoriti del torneo e hanno perso solo contro la Lituania. Tuttavia, l’Italia non si arrende facilmente e si prepara a dare il massimo per contrapporsi al gioco degli Stati Uniti. Siamo in presenza di una squadra di ottimi giocatori, che si mettono al servizio del sistema di Steve Kerr. Inoltre, gli Stati Uniti sono i migliori in punti segnati, stoppate e recuperi.

Nonostante le difficoltà, l’Italia può contare su giocatori talentuosi come Paolo Banchero. Tuttavia, non giocherà per la squadra italiana ma ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti. Questa è una delusione per molti tifosi italiani, ma la squadra italiana è pronta ad affrontare questa sfida con determinazione.

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, è orgoglioso della prestazione della squadra italiana finora nel torneo e vuole andare il più avanti possibile. Anche l’allenatore dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, crede nella forza e nell’intelligenza cestistica della sua squadra.

Storicamente, l’Italia ha vinto solo due volte contro gli Stati Uniti nei Mondiali e negli Olimpiadi. Ma il passato non conta più e la squadra italiana sarà pronta a dare il massimo per cercare di ottenere una vittoria epica in questa sfida.

Il match tra Italia e Stati Uniti si giocherà il 5 settembre alle 14:40 e sarà trasmesso su Rai 2, Sky Sport Summer, Now e Dazn. Sarà un’occasione imperdibile per i tifosi italiani di tifare per la propria squadra nazionale e sperare in una grande sorpresa.