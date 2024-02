Calcio spagnolo: Napoli-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Mazzarri torna al 4-3-3 con Simeone centravanti

Napoli torna al modulo del 4-3-3 per la partita contro l’Hellas Verona. Il tecnico Mazzarri schiera Simeone come centravanti preferito a Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. La novità è rappresentata dalla posizione di Di Lorenzo, che agirà da terzino puro, con Mario Rui dall’altro lato e Juan Jesus vincitore del ballottaggio con Ostigard.

Nel centrocampo del Napoli, invece, si registra l’assenza di Zielinski, sostituito da Cajuste che giocherà insieme a Lobotka e al rientrante Anguissa. L’Hellas Verona, invece, si presenta in campo con un modulo 4-2-3-1. Noslin viene schierato come prima punta, Lazovic è scelto come trequartista insieme a Suslov e Folorunsho.

In difesa, Coppola vince il ballottaggio con Magnani e viene aggregato alla formazione titolare. Ecco quindi la formazione ufficiale del Napoli: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Mentre l’Hellas Verona scende in campo con la seguente formazione ufficiale: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin.

La partita promette emozioni e il Napoli cerca di riscattarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata. Sarà interessante vedere come il modulo 4-3-3 influenzerà il gioco degli azzurri, soprattutto con Simeone come punta di riferimento. Dall’altra parte, l’Hellas Verona cercherà di sorprendere con il suo attacco guidato da Noslin e supportato dai talentuosi Lazovic e Suslov.

Le due squadre si sfideranno sul campo del Napoli, noto per l’atmosfera incandescente che caratterizza le partite casalinghe. I tifosi sperano che i loro beniamini dimostrino grinta e determinazione, portando a casa una vittoria che potrebbe riaccendere le speranze di conquistare un posto europeo la prossima stagione.

