Calcio spagnolo: Napoli, il neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli in carcere: «Sono in affari con il clan Di Lauro» – Corriere della Sera

“Tony Colombo e Tina Rispoli, coppia da sogno sui social, dietro le sbarre per affari con il clan Di Lauro”

Tony Colombo e Tina Rispoli, una coppia famosa sui social per il loro sfarzoso matrimonio, sono stati arrestati con l’accusa di avere legami con la mafia. Il loro coinvolgimento nel clan Di Lauro è stato motivo di scalpore per i loro fan virtuali. Oltre all’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, sono accusati anche di finanziare attività imprenditoriali illecite, tra cui il contrabbando di sigarette.

Questo caso ha portato all’arresto di altre 26 persone, inclusi un autista della Dda e i figli del boss Paolo Di Lauro. Le indagini hanno evidenziato anche l’uso di usura da parte della coppia, che avrebbe guadagnato denaro attraverso attività illegali.

Il legame d’affari tra Tony Colombo e il clan Di Lauro risale a diversi anni fa, quando Colombo avrebbe ottenuto un grosso prestito dal marito defunto di Tina Rispoli. Successivamente al matrimonio, Tony Colombo divenne un personaggio chiave nelle attività imprenditoriali di Di Lauro, promuovendo un marchio di moda chiamato “Corleone”. La coppia investì anche in un supermercato e in una fabbrica di sigarette realizzate con tabacchi di contrabbando.

L’arresto di Tony Colombo e Tina Rispoli ha causato scalpore non solo per le loro precedenti notorietà sui social media, ma anche per l’immagine che hanno sempre cercato di dare di sé. Spesso ritratti come una coppia glam e di successo, i due sono ora al centro dell’attenzione per le loro presunte attività illecite.

In molti attendono gli sviluppi del processo, che promette di svelare ulteriori dettagli su questa complessa vicenda che coinvolge il mondo dello spettacolo e la criminalità organizzata. Restiamo in attesa delle prossime news su questo caso che ha scosso l’opinione pubblica.