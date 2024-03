Calcio spagnolo: Napoli-Juve, le formazioni ufficiali: Chiesa con Vlahovic, cè Alex Sandro dal 1. Azzurri con Politano-Osimhen-Kvara

Una partita cruciale si svolgerà al San Paolo tra il Napoli e la Juventus, con entrambe le squadre che cercano di raggiungere i propri obiettivi stagionali. Il Napoli ha un urgente bisogno di vincere per riaprire la corsa alla qualificazione in Champions League, mentre la Juventus non può permettersi altri passi falsi e cerca di mantenere la propria continuità positiva.

Il Napoli affronterà la partita con la formazione annunciata, con poche opzioni di cambiamento disponibili. Il tecnico dovrà scegliere tra Mário Rui e Ghoulam, mentre Zielinski avrà più spazio nel centrocampo. Dall’altra parte, la Juventus schiererà ancora Chiellini in difesa e Alex Sandro come titolare, con Ronaldo e Morata in attacco.

Le assenze di Rabiot e McKennie saranno un duro colpo per la Juventus, ma il tecnico Allegri sembra pronto a giocare subito la sua carta. L’allenatore potrebbe optare per Cambiaso e Iling sulle fasce per rafforzare la difesa e dare maggiore sostegno all’attacco.

Gli appassionati di calcio non vedono l’ora di assistere a questa partita tanto attesa, che potrebbe cambiare le sorti della stagione per entrambe le squadre. Resta da vedere chi riuscirà a prevalere in questo importante scontro al San Paolo.