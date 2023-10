Calcio Spagnolo: Napoli-Real Madrid 0-4 in diretta: segui la partita di oggi LIVE

Il Napoli Primavera subisce un’altra sconfitta, questa volta contro il Real Madrid, nella seconda giornata del girone C di Youth League. La squadra spagnola vince con un netto 4-0, grazie a una prestazione dominante di Alvaro Arbeloa.

Attualmente, il Napoli Primavera si trova all’ultimo posto in classifica insieme all’Union Berlino, entrambe a 0 punti. Al contrario, il Real Madrid e il Braga sono in testa al girone con punteggio pieno.

Nella partita, l’ex giocatore del Napoli Christian Maggio è stato presente sugli spalti a sostenere la squadra. Nonostante il suo sostegno, la città di Napoli era quasi deserta in attesa della sfida tra Napoli e Real Madrid nella Youth League.

Dopo la vittoria, il Real Madrid ha festeggiato su Twitter definendo la squadra “equipazo” (grande squadra). Nel prossimo turno del girone C di Youth League, il Napoli affronterà l’Union Berlino.

Nella classifica del girone C, attualmente il Real Madrid e il Braga sono in testa con 6 punti, mentre il Napoli e l’Union Berlino sono a 0 punti.

La partita è terminata con la netta vittoria del Real Madrid per 4-0, il Napoli non è mai stato in partita. Nonostante una buona occasione nel finale di partita con un colpo di testa di Gonzalo Garcia, il Napoli non è riuscito a segnare.

L’arbitro ha concesso 6 minuti di recupero e ha ammonito il difensore del Real Madrid Alvaro Gines con un cartellino giallo. Il Napoli ha risposto con una bella azione personale di Gioielli, ma la difesa del Real Madrid ha allontanato il pericolo.

Il Real Madrid ha effettuato due sostituzioni, inserendo Alvaro Gines e Serrano. I ritmi della partita si sono abbassati dopo il quarto gol del Real Madrid, che si è limitato ad amministrare il vantaggio. L’arbitro ha concesso una pausa per idratarsi.

Il Real Madrid ha sfiorato il quinto gol con un tiro di Duran dal limite, ma la palla è andata sopra la traversa. Nonostante ciò, Gonzalo ha segnato il quarto gol, superando il portiere avversario grazie a un rimpallo.

Sono stati effettuati un doppio cambio per il Real Madrid e uno per il Napoli. Nel Napoli è entrato Stasi al posto di D’Angelo.

Il Napoli si è fatto vedere con un tiro di Malasomma, ma il portiere del Real Madrid ha bloccato la palla. Gioielli, giocatore del Napoli, ha ricevuto un cartellino giallo.

Il difensore del Napoli Gambardella ha salvato la porta dall’attacco del Real Madrid di De Llanos. Nel secondo tempo, il Napoli ha effettuato quattro sostituzioni.

Al termine del primo tempo, il Real Madrid era in vantaggio per 3-0, grazie ai gol di Gonzalo, Angel e De Llanos su rigore. Il Napoli non è riuscito a creare occasioni da gol e nel secondo tempo dovrà cercare di riaprire la gara.

Angel, giocatore del Real Madrid, ha ricevuto un cartellino giallo. Sono stati concessi 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo.

De Llanos, del Real Madrid, ha colpito il palo esterno con un tiro potente dal limite dell’area. Angel ha segnato il secondo gol di testa a centro area, sfruttando un passaggio di Bravo.

Il Real Madrid si è avvicinato al secondo gol con un tiro di Angel dal limite, ma la palla è andata fuori di poco. Le squadre hanno fatto una pausa per idratarsi.

Vigliotti, giocatore del Napoli, ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo su Chema. Il Real Madrid ha segnato il primo gol del match su calcio di rigore con Gonzalo.

Il portiere del Napoli, Turi, ha salvato la porta dall’attacco di De Llanos. Il Napoli ha ricevuto il primo cartellino giallo del match, Mazzone per un fallo su Youssef.

Bravo, del Real Madrid, ha colpito il palo esterno con un calcio di punizione dal limite dell’area. Il Real Madrid ha avuto il primo tiro con Youssef, ma la palla è andata alta.

Il Napoli ha avuto un calcio d’angolo, ma la difesa spagnola ha allontanato la palla. L’arbitro della partita tra Napoli e Real Madrid è Sundberg.