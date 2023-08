Calcio spagnolo: Natan dal Bragantino al Napoli – scopri chi è lerede di Kim Min-Jae

Il Napoli ingaggia il difensore brasiliano Natan: un’aggiunta di talento alla squadra

Il Napoli ha annunciato di aver scelto il difensore brasiliano Natan come nuova aggiunta alla squadra di Carlo Ancelotti. Il giovane di 21 anni proveniente dal Bragantino è riuscito a sconfiggere la concorrenza di un altro talentuoso difensore brasiliano, Murillo del Corinthians, durante il processo di selezione.

Natan è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto di cinque anni con il club partenopeo. L’accordo raggiunto tra il Napoli e il Bragantino prevede un pagamento di 9 milioni di euro per il giocatore brasiliano.

Questa acquisizione rappresenta una grande scommessa per il presidente Aurelio De Laurentiis, simile a quando ha portato il talentuoso difensore brasiliano Kim al Napoli. Nel frattempo, la situazione di Victor Osimhen rimane un punto interrogativo per il club, poiché il giocatore cerca un aumento di stipendio.

Tuttavia, il Napoli non può e non vuole permettersi di superare la soglia dei 10 milioni di euro per il rinnovo contrattuale di Osimhen. Gli intermediari del club arabo Al Ahli stanno negoziando un ingaggio mostruoso di 35 milioni di euro per 5 anni per il giovane attaccante nigeriano.

L’Al Ahli potrebbe tornare a tentare di attirare De Laurentiis, dopo essere stato respinto in passato. La data del 12 agosto sembra essere un ultimatum per il club arabo per decidere se accettare l’offerta per Osimhen o meno.

Nel frattempo, l’Atalanta ha valutato il centrocampista Teun Koopmeiners a 50 milioni di euro, rifiutando i 30 milioni offerti dal Napoli. Nonostante il fatto che il Napoli non abbia ancora aggiunto nuovi giocatori alla squadra, rimane il favorito per vincere lo scudetto.

Inoltre, il tecnico del Napoli, Rino Garcia, ha deciso di mantenere Alessandro Zanoli e ha informato sia il giocatore che il Verona dell’intesa cancellata. Mario Giuffredi, l’agente di Davide Faraoni, sta lavorando per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo.

Con il rinnovo di Osimhen, il monte ingaggi del Napoli raggiungerà quasi 85 milioni di euro lordi, dimostrando l’ambizioso impegno del club a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.