Calcio spagnolo: negli anni a venire, i chip Apple Silicon saranno prodotti e confezionati in loco USA

Apple investe 430 miliardi di dollari negli USA per riportare la produzione di tecnologia avanzata nel paese

Apple ha annunciato di voler spostare la produzione dei processori negli Stati Uniti, come parte del suo impegno a sostenere l’economia americana. L’azienda ha promesso un investimento di oltre 430 miliardi di dollari nell’economia americana nel corso del 2021.

L’obiettivo di Apple è quello di riportare la produzione di tecnologia avanzata nel paese, creando molti posti di lavoro e promuovendo l’innovazione. Per raggiungere questo obiettivo, diverse linee di produzione dei semiconduttori con le più avanzate tecnologie produttive sono in fase di costruzione negli Stati Uniti.

Una delle aziende coinvolte è la TSMC, che sta costruendo un’enorme fabbrica in Arizona per produrre gli Apple Silicon. Inizialmente, la TSMC non aveva intenzione di creare una fabbrica di packaging negli USA, costringendo Apple ad inviare i wafer a Taiwan o in oriente per la fase finale della produzione.

Tuttavia, Amkor, partner storico di Apple, ha recentemente annunciato un investimento di 2 miliardi di dollari per la creazione di una nuova fabbrica di packaging vicino a Peoria, Arizona. Questo investimento garantirà la creazione di 2000 nuovi posti di lavoro e contribuirà a sviluppare un polo di test per i semiconduttori negli Stati Uniti.

La fabbrica di Amkor sarà progettata su specifiche fornite direttamente da Apple e si prevede che sarà pronta nel 2026. Questa iniziativa mira a ridurre la dipendenza delle aziende statunitensi dalla produzione di tecnologia all’estero e a rafforzare l’indipendenza e la competitività dell’industria tecnologica americana.

Con questo nuovo investimento, Apple dimostra il suo impegno nel sostenere lo sviluppo dell’economia americana e la creazione di posti di lavoro nel settore tecnologico. Si prevede che il ritorno della produzione di tecnologia avanzata negli Stati Uniti avrà un impatto significativo sulla crescita dell’economia e sulla competitività del paese nel mercato globale.