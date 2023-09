Calcio spagnolo: Nerina Fontana uccisa in casa a calci e pugni dal figlio. Laggressione davanti alla compagna

Tragico caso di omicidio in famiglia a Sirmione. La vittima è Nerina Fontana, 72 anni. L’omicida è il figlio 45enne Ruben Andreoli. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione condivisa tra madre e figlio. La compagna di Ruben Andreoli, di origini ucraine, è stata testimone dell’aggressione. Nerina Fontana è deceduta in ospedale a Brescia dopo venti minuti dalla mezzanotte. Nonostante i tentativi di soccorso, la signora non è riuscita a sopravvivere. Le condizioni della signora erano critiche al momento del trasporto in ospedale. Ruben Andreoli è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’episodio ha scosso la comunità di Sirmione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La redazione si riserva il diritto di riproduzione del contenuto. L’autore dell’articolo è Luca Frasacco.

Un tragico omicidio ha scosso la tranquilla località di Sirmione. La vittima è Nerina Fontana, una donna di 72 anni. L’aggressore è stato identificato come il figlio di Nerina, Ruben Andreoli, di 45 anni. Il terribile episodio si è verificato all’interno della casa che madre e figlio condividevano.

L’aggressione è stata presenziata dalla compagna di Ruben Andreoli, una donna di origini ucraine. Purtroppo, Nerina Fontana è deceduta poco dopo la mezzanotte, presso l’ospedale di Brescia, nonostante i soccorsi tempestivi. La signora era in condizioni critiche già al momento del trasporto in ospedale.

Ruben Andreoli è stato immediatamente arrestato e accusato di omicidio. Questo tragico episodio ha sconvolto profondamente la comunità di Sirmione, che è ancora in stato di shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine locali stanno attualmente indagando sulla vicenda, al fine di fare luce su ogni dettaglio.

La nostra redazione si riserva il diritto di riprodurre il contenuto di quest’articolo. L’autore dell’articolo è Luca Frasacco.