Calcio spagnolo: Neymar salterà la Copa America – Ultima ora – Agenzia ANSA

Neymar, stella del calcio brasiliano, ha subito un grave infortunio durante una partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l’Uruguay, impedendogli così di partecipare alla prossima Copa America nel 2024. Durante la partita, il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, un infortunio che richiederà almeno nove mesi di riabilitazione per tornare a giocare.

Il medico della Nazionale brasiliana ha preso la difficile decisione di escludere Neymar dalla competizione, sottolineando l’importanza di non affrettarsi nel rimettere in piedi il giocatore prima del tempo, al fine di evitare rischi inutili. Il dottore ha sottolineato che Neymar ha bisogno di seguire un percorso di riabilitazione completo per garantire un pieno recupero.

Nonostante questo duro colpo, ci sono buone notizie per i fan del giocatore. Si prevede infatti che Neymar possa tornare alle sue prestazioni precedenti all’infortunio dopo il periodo di riabilitazione. Questo è certamente un incoraggiamento per il giocatore, che attualmente gioca per il club saudita Al-Hilal.

La notizia dell’infortunio di Neymar ha scosso il mondo del calcio, con molti che esprimono la loro solidarietà al giocatore durante questo momento difficile. In particolare, molti brasiliani speravano che Neymar potesse guidare la loro nazionale alla vittoria nella prossima Copa America, ma valutano ora altre opzioni senza la loro stella.

Per ora, il focus principale sarà sulla riabilitazione di Neymar e sulla sua guarigione completa. I fan dovranno aspettare con impazienza il suo ritorno sul campo, mentre il giocatore si dedicherà al suo recupero. Nel frattempo, il mondo del calcio sarà privato della magia e della genialità di Neymar nel prossimo torneo continentale.