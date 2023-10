Calcio spagnolo: Noboa presidente dellEcuador, il più giovane della storia – Agenzia ANSA

Daniel Noboa Azín, candidato per il movimento liberale Adn, ha vinto il ballottaggio presidenziale in Ecuador diventando il presidente più giovane nella storia del paese con solo 35 anni. Con il 52,30% dei voti, ha superato la sua rivale di sinistra, Luisa González, che ha ottenuto il 47,70%. Il Consiglio nazionale elettorale ha confermato la vittoria di Noboa con una “tendenza irreversibile”. Il neo-presidente ha dichiarato la sua volontà di creare un paese con sicurezza e occupazione. González ha invece riconosciuto la vittoria del suo avversario e ha promesso collaborazione in Parlamento. Noboa è il figlio di Alvaro Noboa, l’uomo più ricco dell’Ecuador, ed è riuscito ad arrivare al ballottaggio grazie alla confluenza dei voti di altri candidati. Il nuovo presidente ha promesso di rafforzare il modello di libero mercato esistente nel paese. In più, ha dichiarato la volontà di restituire il sorriso all’Ecuador e lavorare per ripristinare la pace, l’istruzione e l’occupazione. Ha inoltre promesso di ricostruire un paese colpito dalla violenza, dalla corruzione e dall’odio.

