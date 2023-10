Calcio spagnolo – Notizie sulla guerra Israele-Hamas di oggi – la Repubblica

Preoccupazione per il destino di Alex Danzig, un noto storico dell’Olocausto residente a Nir Oz, un kibbutz vicino a Gaza, è cresciuta a seguito dell’assenza di notizie sul suo conto dal 7 ottobre. Gli amici e i colleghi di Danzig, che ha lavorato per lo Yad Vashem, il centro israeliano per la memoria dell’Olocausto, negli ultimi 30 anni, sono profondamente preoccupati per la sua sicurezza e chiedono il suo rilascio immediato.

Nato nel 1948, lo stesso anno della creazione dello Stato di Israele, Alex Danzig ha una connessione personale con l’Olocausto, dato che sua sorella maggiore è una sopravvissuta. Ciò lo ha spinto a dedicarsi alla ricerca e all’istruzione sulla storia dell’Olocausto, svolgendo un ruolo di grande importanza nel preservare la memoria di questa tragedia.

Alex Danzig è stato rapito insieme ad altre 80 persone del kibbutz di Nir Oz e finora non ci sono state segnalazioni o tracce di loro. L’ex collega di Danzig, Orit Margilot, lo descrive come una persona altamente competente e un comunicatore straordinario, con una grande influenza sui giovani.

Nonostante le svariate foto e video diffusi da Hamas dopo il rapimento, Alex Danzig non appare in nessuno di essi. Questo ha sollevato interrogativi sul suo stato di salute, dato che in passato ha subito un grave attacco cardiaco e avrebbe bisogno di farmaci essenziali per la sua sopravvivenza.

Per evidenziare la grave situazione di Danzig, è stata avviata una campagna con l’hashtag #StandwithAlex, che mira a far pressione sul governo polacco, sia da parte di Israele che della Polonia. Questo perché, dopo essere emigrato in Israele nel 1957, Danzig ha sviluppato un profondo interesse per la storia e le complesse relazioni tra polacchi ed ebrei durante un viaggio ad Auschwitz nel 1986. Da allora, ha guidato numerose visite ai campi di sterminio, istruendo studenti israeliani e polacchi sulla memoria dell’Olocausto.

La comunità internazionale è chiamata a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza di Alex Danzig e assicurarsi che torni sano e salvo tra i suoi cari e i suoi colleghi. Il suo contributo alla cultura della memoria dell’Olocausto è di fondamentale importanza e il suo rapimento è un colpo anche per l’impegno globale nella promozione della tolleranza e della comprensione tra le persone.