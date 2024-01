Calcio spagnolo: Nuova Lancia Ypsilon avvistata durante lo spot di lancio – Novità e Anticipazioni – Agenzia ANSA

Oggi la Nuova Lancia Ypsilon è stata sorpresa durante le riprese della campagna pubblicitaria a Milano. La vettura ha un posteriore che richiama fortemente la famosa Lancia Stratos. Sarà presentata ufficialmente a febbraio come la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, totalmente elettrica al 100%. Saranno disponibili solamente 1906 unità numerate e certificate, in omaggio all’anno di nascita del marchio. La partnership con l’interior designer Cassina si consolida ancora di più su di una vettura di serie. La Nuova Ypsilon rappresenta il primo passo nel cammino di elettrificazione del marchio. Dal 2026 saranno lanciate solo auto 100% elettriche. L’introduzione della Nuova Lancia Ypsilon rappresenta il primo passo concreto nel cammino della rinascita del marchio. Inoltre, sono previste l’introduzione di tre nuove vetture ogni due anni nel mercato premium europeo.

