Calcio spagnolo – Nuovo progetto di Analogue: Nintendo 64 in 4K e compatibile al 100% con le cartucce originali

Analogue ha sorpreso gli appassionati del mondo dei videogiochi con un’incredibile notizia: l’azienda sta lavorando a una nuova console basata sull’hardware del Nintendo 64. La console, prevista per il 2024, promette di offrire una qualità di immagine mai vista prima, con la possibilità di giocare a risoluzione 4K.

Ma non è tutto, perché Analogue ha dichiarato che la nuova console sarà totalmente compatibile con le cartucce originali del Nintendo 64. I fan più nostalgici potranno quindi rivivere tutte le loro avventure preferite senza dover rinunciare ai giochi originali.

La nuova console sarà dotata di quattro porte per i controller e supporterà anche la connettività Bluetooth, permettendo così di giocare in modo comodo e senza fili. Ma c’è di più: sarà possibile utilizzare le modalità di visualizzazione originali, per riprodurre fedelmente l’esperienza dei vecchi televisori a tubo catodico.

Il controller della nuova console, invece, non avrà la stessa forma tradizionale del controller originale del Nintendo 64. Analogue ha deciso di dare al dispositivo un nuovo look, pur mantenendo la sua funzionalità e facilità d’uso.

Non è stato un lavoro semplice per Analogue, che ha lavorato a questa console per circa tre anni. L’azienda è un esperto produttore nel riproporre sistemi di emulazione di vecchie console come il NES e il Game Boy, grazie all’uso di un sistema FPGA. Questo permette di riprodurre fedelmente l’hardware originale, ricreando anche i piccoli problemi presenti nell’hardware originale.

Insomma, sembra che Analogue stia facendo di tutto per regalare ai fan del Nintendo 64 un’esperienza di gioco unica e indimenticabile. Non ci resta che aspettare il 2024 per scoprire tutti i dettagli di questa nuova console e cominciare ad organizzare le nostre prossime avventure videoludiche.