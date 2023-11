Calcio spagnolo: Offerte Black Friday 2023 per elettrodomestici in sconto da non perdere

Altri 4mila partecipanti nella Roma 21K, un successo di record

Roma ha ospitato la sua più grande manifestazione di corsa domenica scorsa, con più di 14mila atleti che si sono sfidati nella Roma 21K. Ma non erano solo gli atleti a prendere parte all’evento, c’erano anche altri 4mila partecipanti alla camminata non competitiva. Il percorso suggestivo ha toccato alcuni dei monumenti più famosi della città, tra cui il Colosseo e Piazza Navona.

Gli organizzatori non potevano essere più felici della partecipazione record e dell’energia che si è respirata durante tutta la manifestazione. La vittoria nella categoria femminile è andata a Veronicah Bukuru, del Rwanda, che ha completato la gara in poco più di un’ora e quindici minuti. Bukuru ha espresso la sua gioia e gratitudine per la possibilità di correre in un contesto così affascinante come quello di Roma.

Nella categoria maschile, il vincitore è stato Thierry Nahimana del Burundi, che ha tagliato il traguardo con un tempo di un’ora e quattro minuti. Nahimana si è detto onorato di rappresentare il suo paese in una delle più prestigiose competizioni internazionali di corsa.

Ma non erano solo gli adulti a partecipare all’evento. Sono stati organizzati anche eventi per bambini e famiglie, coinvolgendo più di 1.500 partecipanti. Questo dimostra l’importanza di promuovere lo sport fin da giovani e di incoraggiare uno stile di vita attivo.

L’evento è stato reso possibile grazie a una partnership tra la città di Roma e la casa automobilistica Ford. Soprattutto, la Ford Mustang Mach-E 2023 è stata scelta come macchina ufficiale della manifestazione. Questo modello di auto rappresenta una svolta verso la mobilità sostenibile, grazie alla sua motorizzazione completamente elettrica e alle prestazioni di alta qualità.

La prossima edizione della Roma 21K promette di essere ancora più grande e coinvolgente, con l’obiettivo di attrarre un numero sempre maggiore di atleti e di sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità e dell’importanza dello sport nella vita quotidiana.